Curionopolenses prestigiam lançamento da iluminação de Natal

Por mais um ano, Curionópolis brilha com as luzes de Natal. Este ano uma linda decoração foi providenciada para embelezar a cidade. O lançamento ocorreu neste domingo, 8, na Praça do Bida, a população prestigiou o evento que contou com várias atrações.

“Para mim, o natal é a época mais linda do ano, tempo de amor, paz, união e de estar perto de quem amamos. E tem muita gente que recebe os parentes em casa, por isso dá orgulho recebê-los na cidade assim, toda bonita e iluminada”, contou a dona de casa Laura Santos.

O Prefeito Adonei Aguiar, que esteve presente na programação, foi homenageado e recebeu os parabéns pelo seu aniversário. Lindas canções de Natal foram entoadas pela orquestra Municipal e pelo Coral Shalon da Igreja Católica.

Emocionado em seu pronunciamento, o Prefeito Adonei Aguiar expressou sua alegria e agradecimento a sua família, servidores e a equipe de governo pela parceria e atuação na administração pública. A primeira Dama Verônica Rabelo, presidente da Câmara Nonato Maranhense e vereadores Aderbal da Padaria, Ítalo Duarte, Paulo Higíno e Raimundo Roldão também prestigiaram a programação.

ascom.curionópolis