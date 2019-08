Curionopolenses são incentivados a participar da revisão do Plano Diretor

Curionópolis foi o único município do Pará que aceitou o cumprimento da condicionante a respeito da obra do Linhão, pela empresa Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE) referente a revisão do Plano Diretor Municipal.

Mesmo após a realização das audiências públicas e oficinas nos dias 13 a 15 de agosto, a população é incentivada a participar da construção das novas diretrizes da lei municipal que orientará o desenvolvimento de Curionópolis durante os próximos 10 anos.

Há duas maneiras de participar, de forma online ou presencial. Para participar de qualquer lugar, basta acessar o link http://bit.ly/CurionopolisPD preencher o formulário e enviar.

Presencialmente, a população pode preencher os formulários nas urnas itinerantes disponíveis na sede do município, localizadas no Banco do Brasil, Cartório de Notas e Secretaria de Administração (Semad). E em Serra Pelada, as urnas estão na Casa do Professor. A consulta pública encerra dia 15 de setembro.

O trabalho é realizado por consultores da empresa Arcadis e conta com o acompanhamento do grupo técnico da Prefeitura e do Núcleo Gestor composto de representantes da população de Curionópolis.

Até dezembro de 2019, estão previstas mais duas audiências para ouvir a população, com o objetivo de encaminhar o novo documento para Câmara Municipal de Curionópolis para apreciação e aprovação da nova Lei, que terá a função de trazer melhorias para a vida das pessoas que residem nas zonas urbana e rural.

Contribua com sua opinião! O processo é totalmente participativo onde a comunidade tem voz para sugerir e decidir o que será melhor para o município.

Ascom.curionópolis