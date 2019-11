Curionópolis conclui mais um ciclo da revisão do Plano Diretor

Foi concluído o segundo ciclo de audiências públicas e oficinas de Revisão do Plano Diretor de Curionópolis, que orientará o desenvolvimento do município pelos próximos 10 anos.

O processo contou com a participação popular através da comunidade e instituições de vários segmentos.

Nesta fase, moradores e lideranças conheceram e opinaram sobre o diagnóstico municipal, elaborado pelos consultores da empresa Arcadis, envolvendo as diretrizes do macrozoneamento urbano e rural e as políticas setoriais como saneamento, mineração, entre outras.

A última fase está programada para acontecer no início de dezembro, quando o Projeto de Lei do Plano Diretor será apresentado para a comunidade e então encaminhado para aprovação na Câmara Municipal de Vereadores em Curionópolis.

Curionópolis foi o único município do Pará que aderiu a condicionante a respeito da obra do Linhão, pela empresa Xingu Rio Transmissora de Energia (XRTE) referente a revisão do Plano Diretor Municipal.