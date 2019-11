Curionópolis conhece os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2019

Curionópolis conheceu os semifinalistas do Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2019 após rodada das quartas de finais, realizada pela Prefeitura de Curionópolis, através da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), durante dias 30 e 31 de outubro.

Na quarta-feira, 30, a equipe do União venceu o Ajax Central com o placar de 5 a 4. Los Terror fez bonito e disparou com 6 a 3, do Atlético. Na quinta-feira, 31, a disputa foi acirrada entre Floresta e Tapeçaria, mas a equipe do Floresta levou a melhor com o desempate nos pênaltis por 8 x 7, após 2 x 2 no tempo normal.

O jogo de Jupp e Travessos encerrou a rodada e o Travessos conseguiu a classificação por 3 a 2.

União, Los Terror, Floresta e Travessos foram os classificados para as semifinais, jogando com muita raça e determinação.

Assessoria de Comunicação – ASCOM/PMC