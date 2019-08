Curionópolis elege prioridades durante Conferência de Assistência Social

Compartilhar no Facebook

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e a Prefeitura por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), organizaram a VII Conferência de Assistência Social, cujo tema foi “Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”, nesta sexta-feira (23), no Clube de Mães, em Curionópolis.

“A Conferência é um momento importante para diálogo e deliberações de políticas públicas e sociais que beneficiam a comunidade”, disse a secretária de Assistência Social e representante do prefeito Adonei Aguiar, Wanessa Viana, durante a solenidade de abertura.

Representantes da sociedade civil marcaram presença no evento e prestigiaram a abordagem da temática ministrada pelo palestrante George Rodrigues. Pela manhã, o advogado explicou para o público sobre os eixos temáticos previstos na programação.

Ao longo da programação, os temas da PEC 95 e a Previdência foram discutidas em dois grupos, que alavancaram e apresentaram ideias para mudança. Nestas discussões, os grupos elegeram propostas para serem apresentadas às esferas municipal, estadual e federal.

No âmbito municipal foram aprovadas propostas que visam a implementação de atendimento assistencial volante à comunidade rural e em Serra Pelada, implementação de políticas de emprego, renda e segurança alimentar entre outras.

Assistência Social no município

Atualmente a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) atende cerca de 200 crianças através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. No Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), 150 famílias em média são acompanhadas pela assistência. Servidores realizaram mais de 2.500 recadastramentos do Cadastro Único. A equipe também promove eventos sociais para beneficiar a comunidade carente e ações de conscientização sobre temáticas como abuso infantil e exploração sexual.

A Prefeitura Municipal mantém em pleno funcionamento dois Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e uma Casa de Acolhimento Provisório.

ascom.curionopolis