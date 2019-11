Curionópolis está entre os municípios com melhor gestão fiscal do Brasil

De acordo com o estudo realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), entre 5.337 cidades avaliadas, Curionópolis está entre os municípios com melhor situação financeira do Brasil.

O estudo analisou dados sobre as condições das prefeituras municipais em financiar a estrutura administrativa com recursos da economia local, a capacidade de arcar com os gastos de pessoal, o cumprimento das obrigações financeiras e a realização de investimentos.

Curionópolis alcançou a 3ª posição no ranking dos municípios paraenses que estão em melhor situação fiscal, ficando atrás apenas de Parauapebas e Marabá. Em nível nacional, o município ficou em 234º lugar entre as cidades que possuem uma boa gestão.

Essa foi a melhor avaliação em relação ao período de 2013 a 2016, onde Curionópolis não obteve um bom desempenho e ficou abaixo da média.

O município também atingiu as melhores avalições em outros quatros indicadores: IFGF Autonomia, IFGF Gastos com Pessoal, IFGF Liquidez e IFGF Investimentos. Os dados fiscais são de 2018.

No indicador de Investimentos, Curionópolis obteve uma excelente avaliação por conseguir executar um planejamento eficiente do orçamento e cobrir as suas despesas devidamente. Os dados estão disponíveis https://www.firjan.com.br/ifgf/consulta-ao-indice/.

ascom.curionopolis