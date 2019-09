Curionópolis participa do 1º Encontro de Municípios da Região Turística de Carajás

Curionópolis marcou presença no 1º Encontro de Municípios da Região Turística de Carajás nesta quarta-feira (17), realizada no Hotel Mardan, em Parauapebas. O evento reuniu pela primeira vez os 12 municípios que compõe a nova região após a redivisão realizada pelo Governo do Pará.

“Era uma reivindicação antiga, a redivisão desses pólos e agora o Pará passou de 6 para 12 regiões turísticas, onde nossa área passa a integrar o mapa com a junção de 12 municípios. Nesse encontro devemos pensar em ações municipais integradas para a promoção da região turística como todo”, disse o turismólogo do Departamento de Turismo (Detur/PMP) Esnandes Silva.

Durante o evento, o secretário de Governo, Jorge Vieira, e o assessor de Gabinete, José Almeida, realizaram uma apresentação sobre as iniciativas e os desafios do governo municipal na implantação do processo turístico em Curionópolis.

“Essa troca de experiências será uma importante contribuição ao nosso planejamento de estruturação do turismo no município. Lembrando que Curionópolis já faz parte do Mapa do Turismo Brasileiro e o desafio pela frente é desenvolver o Plano Municipal do Turismo e uma rota de visitação, tendo a frente, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (Semed) em conjunto com o recém-criado Conselho Municipal do Turismo”, abordou o secretário de Governo, Jorge Vieira.

Com a comemoração dos 40 anos de Serra Pelada se aproximando, o governo municipal está investindo em ações para lançar uma rota turística em Serra Pelada, onde a comunidade será preparada para receber os visitantes com o turismo de base comunitária e de experiência.

Um dos atrativos em preparação é o Memorial e Museu Dourado, que reunirá os marcos históricos em Serra Pelada, como o Lago da Cava do Garimpo, Pau da Mentira, Casa do Professor, Praça da Bandeira, Sede da Comigasp, entre outros.

“Um dos principais benefícios do engajamento de Curionópolis na promoção do turismo, é o desenvolvimento de uma nova matriz econômica no município, que trará a possibilidade de mais geração de emprego e renda para a população”, ressaltou o prefeito de Curiónopolis, Adonei Aguiar.

Além da apresentação das experiências de cada município no setor, foi eleita uma Comissão Gestora da Regional, da qual Curionópolis foi indicada para uma das 4 vagas. O próximo evento com a participação dos municípios da Região Turística de Carajás será no dia 18 de novembro, em Marabá.

ascom.curionopolis