Curionópolis prestigia a final do Campeonato Municipal de Futsal 2019

Quatro times, das categorias feminino e masculino, deram tudo de si na final do Campeonato Municipal de Futsal 2019. A decisão foi realizada pela Prefeitura de Curionópolis nesta quinta-feira, 28.

As torcidas marcaram forte presença no Ginásio Poliesportivo de Curionópolis e motivaram seus times a se empenhar pela vitória.

No feminino, o Juec disparou 5 gols na frente da equipe Antes do Bar, se tornando a campeã do Campeonato 2019. A atleta Taynara, do Juec, foi classificada como a melhor goleira da competição e a jogadora Elienai, do Antes do Bar, a artilheira com a marcação de 26 gols.

“Através da realização dos campeonatos, temos observado que o potencial do nosso esporte tem melhorado cada vez mais e são iniciativas para valorizar nossos atletas”, explicou o diretor de Esportes Rogério Serelli.

Desde o início da disputa, os atletas do Travessos tiveram um excelente destaque e com garra defenderam e conquistar o título bicampeão, com o placar final de 2 x 0, contra os Los Terror. A dupla Lucas Silva, do Travessos, e Maicon Douglas, do PMC, empataram como melhores artilheiros com a marcação de 17 gols durante a competição. O Vidy, foi considerado o melhor goleiro da competição.

“Me sinto profundamente grato ao acompanhar a realização de mais um campeonato esportivo na nossa gestão, apoiar os atletas do município e garantir que a comunidade seja beneficiada com entretenimento sadio e de qualidade. Todos os atletas estão de parabéns pelo empenho”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.

Até a grande final, o Campeonato 2019 contou com a participação de 372 atletas do município, em 17 rodadas. A cerimônia de premiação contou com a presença do Prefeito Adonei Aguiar, do presidente da Câmara Nonato Maranhense e secretariado municipal.

“O esporte abre portas para que novos talentos se desenvolvam e a Câmara tem apoiado a iniciativa do município em sempre priorizar investimentos para melhorias da qualidade esportiva de Curionópolis”, disse o presidente da Câmara Nonato Maranhense.

ascom.curionopolis