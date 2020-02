CURIONÓPOLIS REALIZA 1° ENCONTRO DE MULHERES DO DEMOCRATAS (DEM)

Curionópolis sediou na noite de sexta-feira, 07, o 1° Encontro de Mulheres do Democratas que contou com a participação em massa do público feminino do município. As participantes tiveram a oportunidade de conhecer os avanços conquistados pela mulher na política e os seus direitos na sociedade. Mulheres no DEM têm por objetivo fortalecer a participação feminina na política por todo estado do Pará.

Essa foi mais uma edição dos encontros realizados pelo DEM, que segue a Estratégia Nacional de Formação Política para Mulheres pelo Brasil. O 1º Encontro realizado em Curionópolis surpreendeu pelo número de participantes, que lotaram o local, foram mais de 300 mulheres que vivenciaram um momento histórico para o partido e Curionópolis.

“Esse foi um momento de descobertas para as mulheres. O encontro nos proporciona o conhecimento dos nossos direitos e o avanço na política que já tivemos. Foi uma noite especial com certeza a todos nós, mulheres de Curionópolis e Serra Pelada.” Disse Leia Reis — Professora.

Para a Presidente do Mulher Democratas no Pará, Nelcy Maranhão Campos, a ideia é conversar com as mulheres sobre a importância delas, na política e como podem contribuir para as conquistas na sociedade. “Queremos ampliar a participação das mulheres na política por todo estado, os eventos realizados pelo DEM mostram que podemos chegar a ocupar cargos importantes dentro da política. Por isso, precisamos unir cada vez mais forças para que sejamos maioria nos cargos eletivos.” Disse a presidente.

A grande demonstração que a mulher pode ocupar uma cadeira no parlamento, vem da Deputada Estadual Heloisa Guimarães, a médica resolveu seguir a carreira política e hoje luta pela causa feminina na Assembleia Legislativa do Pará pelo Democratas. “A mulher é força e coragem! Podemos ocupar a cadeira legislativa ou executiva, juntas podemos garantir os nossos direitos.” Destacou a deputada.

O Deputado Federal, Hélio Leite, que também marcou presença no evento, destacou a importância da mulher na política e a força que o Democratas ganha com o número cada vez maior de mulheres dentro do partido, que busca garantir o respeito e o direito da mulher na sociedade.

“Esse é o momento das mulheres está num partido comprometido na defesa dos direitos da mulher na sociedade.” Reforçou Hélio Leite — Deputado Estadual.