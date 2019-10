Curionópolis realiza dia D de Vacinação contra Sarampo

O dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra Sarampo será realizado em Curionópolis no próximo sábado (5). As vacinas são destinadas a crianças com idade de 6 a menores de 5 anos e adultos de 20 a 29 anos.

No momento da aplicação da vacina, os responsáveis devem portar o cartão de vacina, RG ou o cartão do Sus.

Todas as unidades de saúde do município e o CRAS do Jardim Panorama funcionarão de 08h às 17h para receber a comunidade.

A campanha é promovida pela Prefeitura de Curionópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

