Curionópolis realiza segunda rodada de audiências para revisão do Plano Diretor

Uma segunda rodada de Audiências Públicas, dando continuidade à Revisão do Plano Diretor, será realizada em Curionópolis, a partir desta terça-feira, 5. Nesta vez, serão discutidas as diretrizes de macrozoneamento do município.

O Plano Diretor é a Lei que vai orientar o desenvolvimento do território de Curionópolis pelos próximos 10 anos. As primeiras audiências foram realizadas em agosto, uma na sede do município e a outra em Serra Pelada, com boa participação da comunidade. Mais uma rodada de audiências está prevista para dezembro.

As Audiências e Oficinas trarão as propostas preliminares para consulta da população. Tais propostas são desenvolvidas com base nas informações do Diagnóstico Municipal e contemplam a proposição dos eixos principais de desenvolvimento do município. Os eixos, por sua vez, são estruturados em três principais pilares: Políticas Setoriais, Zoneamento Rural e Zoneamento Urbano.

As Políticas Setoriais incluem diretrizes para todas as áreas de gestão do município: Meio Ambiente, Saneamento, Turismo, Desenvolvimento Social, Mobilidade, Habitação, entre outros. O Zoneamento Rural, por sua vez, define orientações para a melhor forma de utilização do território rural, considerando as características e particularidades de cada área.

Finalmente, o Zoneamento Urbano engloba a definição do perímetro urbano e dos parâmetros urbanísticos que irão orientar o crescimento da cidade e a distribuição dos usos e atividades no território urbano.

A participação de todos é muito importante para que as propostas sejam analisadas e alinhadas às necessidade locais.

Locais e datas:

Audiência Pública – Terça-feira – 05/11 às 19 horas no Clube das Mães – Av. Minas Gerais. Centro (Ao lado da igreja Católica).

Oficina Participativa sobre a Área Rural – Quarta-feira – 06/11 às 09 horas, na Casa do Professor – Rua Tucupi, esquina com Av. Minas Gerais.

Oficina Participativa sobre a Área Urbana – Quarta-feira – 06/11 às 19 horas, na Casa do Professor – Rua Tucupi, esquina com Av. Minas Gerais.

Audiência Pública – Quinta-feira, 07/11 às 10 horas, na Serra Pelada – Casa do Professor – Av. Nova República, S/N.

Oficina Participativa sobre Serra Pelada – Quinta-feira, 07/11 às 10 horas, na Serra Pelada – Casa do Professor – Av. Nova República, S/N.

