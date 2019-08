Curionópolis recebe o revitalizado Hospital Elcione Barbalho e mais quatro obras

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (31), a Prefeitura Municipal realizou a entrega de cinco obras estruturantes à população do município de Curionópolis. Os serviços de infraestrutura trazem melhorias significativas à mobilidade urbana, esporte e saúde da comunidade.

Acompanhado de seu secretariado, vereadores da Câmara Municipal de Curionópolis e do deputado estadual Alex Santiago, o prefeito Adonei Aguiar, visitou o bairro Miguel Chamon para anunciar a entrega da 1ª etapa da pavimentação das vias. Na oportunidade, também anunciou o cronograma da execução da segunda etapa de pavimentação do bairro Chamonlândia e asfaltamento dos bairros Alto da Glória, Panorama e a ampliação do asfalto da Avenida Brasil.

Em seguida, a comitiva acompanhada da população, inaugurou duas Quadras Esportivas, uma localizada em frente ao Teatro Municipal, no Bairro da Paz e a outra no Canteiro Central, da Avenida Pará e PA-275.

A reforma contou com a reestruturação, pintura, nova iluminação, substituição de equipamentos e a instalação de piso sintético em uma das quadras, que anteriormente era de areia. A obra vai beneficiar centenas de esportistas do município que precisam de espaços adequados para prática dos esportes.

Para encerrar, a população prestigiou alegremente a reinauguração do tão aguardado Hospital e Laboratório Municipal de Curionópolis. Após pronunciamentos emocionados de autoridades e da comunidade ali presente, a estrutura reabriu oficialmente as portas.

“Estamos felizes por entregar para a comunidade uma estrutura hospitalar mais digna, um local adequado para que nossos profissionais recebam a população que precisa de cuidados de forma humanizada”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.

Na ocasião, o deputado Hélio Leite destinou um cheque no valor de R$ 1,5 milhões de reais, recursos de emenda parlamentar para custear as contratações das novas especialidades médicas que atenderão a população do município. O deputado Alex Santiago também destinará recursos de emendas para investimentos na saúde.

“A população precisa de uma gestão que invista no mais importante da comunidade, que é o ser humano, quando se realiza investimentos voltados para as pessoas, as coisas funcionam”, disse o deputado estadual Alex Santiago.

Com capacidade de oferecer internação em 50 leitos, o prédio totalmente reformado e reestruturado, conta com ambientes humanizados, mobília nova, equipamentos e insumos novos, aparelhos de imagens: ultrassonografia e Raios-X digital.

“A lembrança que eu tenho da estrutura do hospital não é nada boa, quem entra aqui percebe a diferença. Todos os espaços são de tirar o fôlego, mas, quando entrei na pediatria eu me surpreendi, é um espaço que não tinha antes, totalmente confortável para as crianças. A maternidade, também está muito bonita”, conta a gestora Saloneide Machado ao conhecer a nova estrutura.

O Laboratório também recebeu equipamentos novos e um novo aparelho para realização de exames hematológicos. O hospital irá funcionar 24 horas, com atendimento de urgência e emergência, realização de consultas médicas eletivas com especialidades e a realização de exames laboratoriais e de imagem.