Curso “Laticínios e derivados do leite” é realizado no centro comunitário dos minerios

Oportunidade, capacitação e geração de emprego e renda. Esse foi o foco do curso de “Laticínios e Derivados do Leite” oferecido aos moradores dos bairros dos Minérios e Vila Nova. Com duração de 40 horas, o curso habilitou os alunos a iniciarem seu próprio negócio. O encerramento foi na sexta-feira, 20, com exposição e degustação dos produtos confeccionados pelos próprios alunos.

A assistente social e coordenadora do Centro Comunitário dos Minérios, Roseliana Brito, disse estar satisfeita com o resultado. Para ela, a capacitação dessas pessoas vai melhorar as condições financeiras de muitas famílias, além de contribuir com o aquecimento do comércio local. “É uma oportunidade para que as pessoas que estão em situação de desemprego possam gerar uma renda”.

Sob instrução do técnico em alimentos, Aecio Leite, os alunos aprenderam na prática a produzir os mais variados tipos de queijos, iogurtes e doces. “Tivemos uma assiduidade e frequência muito boa. Posso dizer que todos tiveram um bom rendimento. Eles colocaram a mão na massa, praticaram, então deu pra aprender mesmo. É uma satisfação muito grande porque além do relacionamento profissional fica também a amizade”.

Vanuzia Maria, moradora do bairro dos Minérios, conta que começou a fazer o curso apenas para conhecimento, mas finalizou com um projeto de empreendedorismo. Para ela, o curso foi um presente. “A partir da hora que a sociedade abraça esse presente que o governo oferece é muito bom porque, às vezes, as pessoas só sabem cobrar, mas quando têm a oportunidade não sabem aproveitar, acolher”.

Representando a comunidade, o 1º secretário da Associação de Moradores do Bairro dos Minérios, Alex Luna, agradeceu a realização do curso e fez um apelo aos munícipes: “Quando observarem um informativo na porta do centro, pare, leia, aproveite as oportunidades do governo. Quando passar um carro de som chamando a comunidade, participe. É muito importante a participação de vocês. A associação está sentindo que engrenagens estão se encaixando”.

O secretário municipal de Habitação (Sehab), Cristhian Miranda, estava presente no encerramento do curso. Ele parabenizou a turma pelo empenho de buscar novos conhecimentos e agradeceu a todos os parceiros envolvidos. “O centro comunitário foi construído para isso, para atender a população. Não há nada melhor do que contribuir para que as famílias vivam com dignidade. E nós estamos em busca disso”.

Parceria

O curso de “Laticínios e Derivados do Leite” foi uma parceria da prefeitura, por meio da Sehab, com a Associação de Moradores do Cedere, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato dos Produtores Rurais de Parauapebas (Siprodruz) e Universidade Norte do Paraná (Unopar), em Parauapebas.

Na oportunidade, a coordenadora do Centro Comunitário dos Minérios adiantou que já está em planejamento uma ação social que será realizada no mês de novembro, quando serão oferecidos serviços de beleza, saúde, esporte e lazer para os moradores dos Minérios e Vila Nova.

Texto: Rayssa Pajeú

Fotos: Bruno Cecim