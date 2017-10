Dada a largada do “Outubro Rosa” em Parauapebas

O início do mês de outubro foi marcado com a abertura do “Outubro Rosa” que este ano tem com tema: Prevenir é melhor do que remediar, e por objetivo de sensibilizar o público sobre os riscos do câncer de mama e de colo de útero assim como fortalecer a prevenção e a conscientização do quão importante é cuidar da saúde das mulheres do nosso país.

No último sábado (30) representantes da Secretaria da Mulher juntamente com a SEMMU (Secretaria Municipal da Mulher) entregaram panfletos e lacinhos rosas na rotatória da rua 14 com a rua F e alertaram as pessoas para prevenção contra o câncer.

Nesse mês de outubro haverá uma vasta programação promovida pelo Instituto Vencendo o Câncer com a SEMUU e contará com a participação de várias outras Secretarias Municipais. Também serão realizadas neste mês algumas palestras de prevenção e conscientização sobre o câncer.

Texto: Rodrigo Melo