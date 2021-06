Com base nos dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP) em março de 2020 o preço do produto foi comercializado em média a R$ 70,67 (com o menor preço a R$ 68,00 e o maior R$ 82,00), encerrou o ano custando em média R$ 80,11 (com o menor preço a R$ 73,00 e o maior R$ 89,00).

Quando falamos de uma pessoa que ganha apenas um salário mínimo (R$ 1.100) o impacto desse aumento chega a afetar ainda mais o orçamento, em média 8,00% por mês na compra de um botijão.

Em algumas regiões do estado do Pará a situação foi bem pior, pois o preço do botijão de gás de 13 kg já é comercializado hoje a mais de R$ 100.

Segundo dados do Dieese, este aumento no preço do gás de cozinha observado na capital paraense nos últimos 12 meses, também se estendeu por todo o Estado do Pará.

