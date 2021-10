Decreto libera 50% do público em estádios do Pará

Foto: Diário Oficial



“Foi excelente. A gente achou que 30% até foi pouco, mas foi excelente. O Paysandu também entende que 50% é um número muito bom. Com os 50% a gente vai ter condições de baixar o custo de ingresso e distribuir melhor para a segurança e orientadores. Vai ficar mais acessível e o público vai crescer”, disse.

Já para Fábio Bentes, presidente do Clube do Remo, o aumento é motivo de felicidade, uma vez que, segundo ele, o futebol no estado vem respeitando todos os protocolos de segurança contra a covid-19.

“Fiquei muito feliz, tínhamos feito um pleito para comissão de protocolo, sabemos que ainda estamos em uma situação de pandemia, vamos temos vistos alguns eventos culturais acontecendo com até mais de 50% do público, e nós, estamos respeitando todas as regras, e estamos ali nos 30%, o que tem deixado os ingressos mais caros”, analisa.

As mudanças, no entanto, ainda dependem da autorização da Prefeitura de Belém e seus órgãos sanitários e de segurança.

Por: Dol