Delegado é acusado de estuprar adolescente em delegacia

A Corregedoria da Polícia Civil do Piauí investiga um suposto estupro cometido pelo delegado Fábio Bhering, que atua em Buriti dos Lopes, a 300 km de Teresina. De acordo com a denúncia, o investigado teria estuprado uma adolescente durante um plantão na delegacia do município. Como parte a investigação, a corregedoria cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do delegado, na terça-feira (15).

A TV Clube conversou com o delegado e ele informou que não tomou conhecimento da investigação. O G1 também tentou contato com o delegado, mas não foi atendido. A denúncia foi realizada pela família da jovem através de um boletim de ocorrência. Durante o cumprimento do mandado, foi apreendida uma arma do estado do Amazonas, que não estava registrada no nome do delegado, caracterizando posse irregular de ama de fogo.

A TV Clube apurou que uma delegada teria se negado a indiciar o colega, mas, depois, optou por pedir que a corregedoria investigasse a denúncia. O prazo para a conclusão do caso é de 30 dias. Ao G1, o corregedor-geral da Polícia Civil, delegado Francis Eduardo, confirmou a investigação e disse que o delegado permanece exercendo a função normalmente até o fim do processo investigativo.

fonte: www.falapiaui.com