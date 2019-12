DESAPARECIDA DE PARAUAPEBAS É ENCONTRADA NO RIO DE JANEIRO

A jovem Clarice Cruz Mendes de 20 anos, moradora do Bairro Vila Nova em Parauapebas estava desaparecida desde o dia 21/09/2019 quando saiu de sua residência em direção ao Bairro Cidade Nova.

Após os familiares registrarem o boletim de ocorrência constando o desaparecimento de Clarice, a central do Disque Denuncia Sudeste do Pará confeccionou o cartaz de desaparecida e divulgou nos meios de comunicação.

Foram dois meses e dezessete dias de incansável procura pela jovem, mas toda angustia da família terminou com o recebimento de uma ligação na central do Disque Denuncia, dando conta que uma pessoa encontrou Clarice desorientada e a levou para ser atendida em um hospital no Rio de Janeiro. Após isso, essa mesma pessoa tentou encontrar informações sobre a jovem, foi quando viu o cartaz de desaparecida no site do Disque Denuncia e entrou em contato com a central.

Após a ligação, as informações foram repassadas para a 20ª Seccional Urbana de Policia Civil de Parauapebas a qual entrou em contato com as assistentes sociais do CAPS de Parauapebas e os procedimentos necessários foram realizados, juntamente com a equipe hospitalar do Rio de Janeiro e os familiares da Clarice.

O Disque Denuncia agradece a população pelos compartilhamentos do cartaz de desaparecida e por contribuírem com mais esse final feliz.

Para acompanhar os outros casos de desaparecidos e só entrar no site https://disquedenunciapara.org.br/ ou acessar a Fanpage do Disque Denuncia Sudeste do Pará e quem tiver alguma informação sobre as pessoas que estão desaparecidas pode entrar em contato através do telefone (94) 3312-3350 ou pelo Whatsapp (94) 98198-3350.

ascom.disquedenuncia