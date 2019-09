Desfile Cívico de Parauapebas reúne centenas de pessoas na avenida

Alegorias enormes, alunos bem caracterizados e com muita energia e alegria. Assim foi retratada a história do Brasil durante o Desfile Cívico de 7 de Setembro em Parauapebas, realizado na rua E, Cidade Nova. Centenas de pessoas prestigiaram o evento, que foi avaliado por muitos como o maior e mais organizado da região.

Com o tema “Pátria amada: verás que um filho teu não foge à luta”, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), apresentou ao público um verdadeiro espetáculo de cores e ritmos. Foram 44 pelotões, compostos por mais de 2 mil estudantes e diversas entidades.

Aberto pelas porta-bandeiras da escola Chico Mendes, os pelotões retrataram desde a guerra étnica dos povos nativos antes da chegada dos portugueses, perpassando pela proclamação da independência, diversas revoltas, manifestações culturais das regiões, até a emancipação de Parauapebas.

“Tivemos hoje, uma verdadeira aula de história, os temas foram muito bem ilustrados. O desfile todo foi belíssimo e organizado”, assegura a estudante universitária Rosinelle Silva Reis, que prestigiou o evento do início até sua finalização, com o desfile dos servidores da Semed e o show da Fanfarra Municipal Faruk Salmen.

A aluna Luize Silva Reis, 12 anos, trouxe a faixa com a temática da escola Carlos Henrique. Para ela, participar do desfile proporcionou uma experiência única. “Nós fomos preparados para este momento. O tema foi trabalhado em sala de aula. E, estar aqui, ver todas estas pessoas reunidas, representar a minha escola, é algo mágico”, descreveu, feliz, a aluna.

Diversas autoridades militares, secretários de governo e vereadores marcaram presença no ato. Eles, juntamente com o prefeito Darci Lermen, o vice-prefeito, Sérgio Balduino, e o secretário de Educação, Luiz Vieira, declararam abertas as atividades do desfile. “Estou muito feliz. Temos muita gente participando deste desfile, só escolas são 44. A Polícia Militar está presente, bombeiros e o governo como um todo, e o mais interessante, estamos contando a história do Brasil”, comentou o chefe do executivo.

“Eu já sabia que esse desfile seria especial, mas superou minhas expectativas. Fico feliz de ver que todo o nosso esforço resultou neste trabalho belíssimo, que está sendo elogiado e aplaudido pela comunidade”, destacou Luiz Vieira, mencionando que o tema possibilitou a “grandeza do evento, e a possibilidade de dialogar com a população, de mostrar a riqueza e beleza da história do país, cheia de lutas e de conquistas”.

LEIÇÃO DA ESCOLA DESTAQUE

Este ano, a escola que melhor representou seu tema na avenida será premiada. Quesitos como: fidelidade ao tema, alegorias e adereços, evolução, conjunto e gestão do tempo definirão qual das 44 escolas municipais mais se destacou durante o evento cívico.

“Estamos preparando uma premiação muito especial para a escola destaque. A princípio, vamos oferecer uma TV de Led de 55 polegadas, e tem mais surpresas por aí”, informa Luiz Vieira, colocando que todas as escolas mereciam ser premiadas pelo espetáculo que ofereceram. A vencedora deverá ser anunciada em breve, juntamente, com a data de premiação.

Texto: Messania Cardoso / Fotos: Anderson Souza

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP