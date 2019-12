Dezembro Vermelho: prefeitura intensifica ações de combate e prevenção à Aids em Canaã

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da prevenção e combate à Aids, a prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Saúde, deu início à campanha Dezembro Vermelho. A mobilização acontece em todo o Brasil em razão do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado no dia 1º de dezembro.

Este ano, a prefeitura fará ações em parceria com empresas do município. Na quarta-feira (4), a MIP será visitada, na quinta (5), a ação será feita no canteiro da Vale e na sexta (6), será a Construfox. Nos locais, as equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) farão testes rápidos, distribuição de preservativos e palestras educativas.

Coordenadora do CTA, Karla Vieira falou sobre o mês. “Nós queremos destacar a importância do diagnóstico precoce e da adesão dos pacientes ao tratamento. Uma vez descoberto o vírus e tratado, a pessoa tem qualidade de vida garantida e continuam as suas vidas normalmente. É isso o que queremos enfatizar na campanha deste ano.”

A coordenadora lembrou ainda que o Centro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. “Hoje Canaã tem um total de 150 PVHA (Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. Elas estão em tratamento e vivem normalmente. Outra coisa importante a se lembrar é que nós garantimos o total sigilo de quem é diagnosticado com o vírus” finalizou.

ascom.canaa