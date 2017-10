Dia das crianças é comemorado com cinema e pipoca pela SEMED

O Dia das Crianças, comemorado na última quinta-feira, 12 de outubro, foi muito especial para alguns dos pequenos estudantes das escolas municipais Moranguinho, Ribamar Leite e Pingo de Gente. Uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), rádio Arara Azul e o Partage Shopping proporcionou aos alunos de 4 e 5 anos o contato com a sétima arte. Muitos deles foram ao cinema pela primeira vez.

A magia da telona e o filme voltado especificamente para o público infantil deixaram os estudantes mirins maravilhados. Os olhares de encantamento e as gostosas gargalhadas preencheram a ampla sala de uma alegria inebriante, impossível aos presentes não compartilhar daquela felicidade.

Tiveram até aqueles que não queriam mais deixar o espaço de tanto que gostaram. Carlos Soares, da Escola Ribamar Leite, que o diga. O garoto de apenas 4 anos estreou no cinema, para o qual planeja voltar em breve. “Foi muito bom passear no shopping e melhor ainda assistir ao pica-pau, ele é muito engraçado, quero vir de novo”.

Diretores, professores e pais acompanharam os estudantes durante a sessão. Dentre eles, estava a mãe do Isaque Almeida da escola Ribamar Leite. Valdelina Marinho de Almeida dividiu a mesma emoção com o filho ao ficar frente à telona pela primeira vez. “Acredito que fiquei mais emocionada que o Isaque em poder compartilhar com ele esse momento. Muito obrigada pela oportunidade”, agradeceu a mãe aos educadores do filho.

Zilda Alves de Jesus é diretora da escola Moranguinho. Ela disse que a escola proporcionou momentos lúdicos aos pequenos durante toda a semana do Dia da Criança, e o cinema fechou as comemorações com chave de ouro. “Nesta semana, oferecemos muitos momentos de lazer na escola, pois as crianças merecem e a programação veio completar a alegria deles”.

Para a coordenadora do setor de Educação Infantil da Semed, Maria Edna Cruz, garantir atividades extraclasse para os alunos é também garantir novas aprendizagens. “Momentos como esse são muito ricos, pois contribuem para o desenvolvimento emocional, social, psicológico e cultural das crianças”, afirmou a educadora.

Segundo o radialista Elson Brito, da rádio Arara Azul, já faz dez anos que a emissora realiza uma programação especial no Dia das Crianças, garantindo momentos de diversão aos pequenos. “Não tem preço poder proporcionar alegria a essas crianças. Sabemos que para alguns deles há pouca possibilidade de vir ao cinema com os pais. Este momento vai ficar marcado, e é uma satisfação poder fazer um Dia das Crianças diferente, ver o sorriso estampado no rosto de cada um, enfim, poder fazer parte desse momento especial”, conclui lembrando também da importância das parcerias.

Outras escolas da rede municipal de ensino também comemoraram a data com muita festa. Cada escola teve a liberdade de fazer sua programação e o resultado disso é a satisfação e alegria dos alunos, que participaram de várias atividades lúdicas, recheadas de diversão, estímulo à criatividade e imaginação.

Na escola Mundo Infantil, cerca de 400 alunos se fantasiaram de príncipes, bruxas, joaninha, minnie, super-homem, batman, chapeuzinho vermelho e outros personagens, mostrando que a arte encanta e ensina. E para alegrar ainda mais os pequeninos foram preparados um cantinho da maquiagem e pintura, concurso de dança, cabine fotográfica e outras brincadeiras.

Um banquete especial foi oferecido aos estudantes regado de frutas, pipoca, bolo, pasteis, docinhos, cachorro quente e suco. Ao final da festa, as crianças receberam lembrancinhas personalizadas, brinquedos e alguns brindes, para adoçar ainda mais o dia.

Outra escola que também comemorou em grande estilo foi a Leide Maria Torres. Um dia de muita diversão foi promovido aos alunos, com atividades internas e externas. Parte da unidade foi transformada em sala de cinema, discoteca e muitas brincadeiras pedagógicas foram realizadas, além do banho coletivo, piscina de bolinhas e pula-pula.

Alunos da unidade infantil Vovó Ana mergulharam na atividade que mais gostam: brincar. E quando se une brincadeira e aprendizado o resultado é mais satisfatório. Para isso, a criançada usou e abusou da imaginação com contação de histórias, sequência numérica, boliche, tudo isso de forma bem interativa.

Já os alunos da escola Terezinha de Jesus comemoraram o dia das crianças também no cinema. No total, 13 turmas assistiram ao filme “Meu Malvado Favorito 3” que está em cartaz no Partage Shopping. Durante o filme, muitas risadas, pipoca e guaraná para animar a turma, que retornou para casa feliz da vida.

Texto: Messania Cardoso e Rebeca Rosa

Fotos: José Piedade, Messania Cardoso