Dia mundial do coração alerta para doenças cardiovasculares

No dia mundial do coração (29) de setembro, data criada para alertar as pessoas sobre doenças cardíacas, ela que mata mais de 17,5 milhões de pessoas em todo o mundo por ano.

As doenças cardiovasculares mais comuns no são:

Acidente Vascular Cerebral (AVC)

Na lista de doenças do coração que mais matam, o (AVC) ocorre quando algum vaso sanguíneo se rompe ou se entope, causando assim uma paralisia cerebral no local que ficou sem circulação sanguínea.

Angina

Já a Angina é uma doença que causa diminuição da quantidade de sangue que chega ao coração, e pode provocar uma forte dor no peito.

Arritmia

Uma doença que faz com que o coração bata de forma irregular, seja ele acelerado ou muito lento.

Cardiomiopatia

Doença adquirida ou hereditária do músculo cardíaco, essa condição dificulta o fornecimento de sangue do coração para o corpo e pode causar insuficiência cardíaca.

Os sintomas podem ser falta de ar, pés e barriga inchados.

Infarto

O infarto está entre as doenças do coração mais conhecidas e mais fatais. O infarto do miocárdio é um ataque cardíaco, que acontece quando o fluxo de sangue nesse músculo cardíaco – o miocárdio – é interrompido por um período prolongado.

Insuficiência cardíaca

Pode ocorrer quando o coração não consegue bombear sangue (sistólica) ou encher-se de sangue (diastólica) adequadamente.

Como se prevenir de doenças no coração

Cansaço excessivo sem nenhum esforço aparente;

Dores no peito;

Mal súbito;

Enjoou ou até mesmo perda de apetite;

Falta de ar frequente mesmo estando em repouso;

Pernas inchadas;

Palpitações ou taquicardia;

Suor frio;

Tonturas ou desmaios;

Tosse seca e persistente.

Algumas maneiras de prevenção

Como sempre todos os médicos destacam a pratica de exercícios físicos, uma boa alimentação rica em frutas, verduras e legumes, realizar check-up e exames de rotina, evitar o consumo excessivo de álcool e evitar o tabagismo.

A Drª. Larissa Souza, participou de uma entrevista no programa Beleza e Saúde, respondendo algumas duvidas frequentes da população, e dando dicas de cuidado e prevenção com a saúde cardíaca.