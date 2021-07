‘Diabão e Mulher Demônia’ agradecem a Deus e as orações feita por fãs

Diabão, como ficou conhecido Michel Praddo, que já fez entorno de 66 cirurgias para ficar parecido com o Diabo, precisou passar pelo medico as pressas para uma nova cirurgia após alguns pontos de uma abdominoplastia que ele fez terem se rompido.

Na tarde de sábado, (11) ele recebeu alta e foi para sua casa, sua esposa Carol Praddo agradeceu o carinho dos fãs e disse que o marido ficou emocionado com a atenção e preocupação dos fãs para com ele, a Mulher Demônia e seu esposo Diabão, estão juntos a dez anos e o Diabão pretende entrar para o Guinness Book, o livro dos recorde como o homem mais modificado do mundo, até o momento ele tem 85% do corpo tatuado e varias modificações pelo como chifres, cortou as orelhas e alongou os dentes, retirou parte do nariz e recentemente, ele removeu o dedo anelar para o projeto “La Garra” e passou a usar uma dentadura de prata, além de fazer lipoaspiração e abdominoplastia, procedimento em que também optou por remover o umbigo.

Imagens: Instagram pessoal