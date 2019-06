Diego e Arnaldo abrem 6ª edição da Expocanaã

A sexta edição da Exposição Agropecuária de Canaã dos Carajás teve início nesta quinta-feira (13). A tradicional festa do município é realizada todos os anos pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã, com o apoio da Prefeitura Municipal, e tem como principal objetivo dar destaque ao trabalho do homem do campo e fomentar o comércio local. A expectativa do sindicato é que milhares de reais em volume de negócios sejam movimentados nos dias de evento. Para a realização da festa este ano, o governo municipal firmou um convênio de R$ 650.000,00 com o Sicampo.

Dando início à Expo 2019, a dupla sertaneja Diego e Arnaldo trouxe vários sucessos da carreira ao público canaense. Os vídeos dos dois artistas acumulam milhões de visualizações no YouTube e o público local mostrou conhecer bem o repertório.

Pela primeira vez em Canaã, a dupla falou sobre a apresentação. “É um orgulho para nós estar nessa cidade. Fomos surpreendidos pela receptividade do público e estamos imensamente feliz porque as pessoas conhecem o nosso trabalho.”

Outro destaque da noite foi a abertura oficial do rodeio. Na arena do evento, o locutor Gleidson Rodrigues comandou a festa. Dezenas de peões de Canaã e região disputaram o título de campeão e concorreram a uma vaga na final, que será realizada no domingo.

Presente no evento, o prefeito em exercício Alexandre Pereira falou sobre a festa. “Essa é uma festa já tradicional em Canaã e é com muita satisfação que a gente a apoia todos os anos. Tudo isso é fomentar a produção e o desenvolvimento rural, o que contribui para a diversificação econômica da nossa cidade.”

Carlos Mariano, presidente do sindicato, destacou a importância da exposição para o produtor local. “A ExpoCanaã é um evento que já faz parte do calendário do município e nós temos palestras, treinamentos, leilões, além dos shows e de toda a estrutura em torno desse evento grandioso. É uma festa em que todos saem ganhando.”

Seguindo a programação, nesta sexta-feira (14) haverá show da banda Forró Boys e mais rodeio.

