DISQUE DENÚNCIA DIVULGA CARTAZ DE DESAPARECIDO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

Em Parauapebas, familiares de Welington Silva registraram boletim de ocorrência na 20ª Seccional da Policia Civil sobre o desaparecimento dele. Consta no boletim de ocorrência que Welington desapareceu no dia 14/09/2019 por volta das 16h, quando saiu da casa onde reside na PA Fonseca Zona Rural de Parauapebas, que fica próximo ao bairro Palmares I.

Segundo o Boletim de ocorrência, Welington saiu em uma motocicleta Honda de cor preta, informando que estava indo na casa de um amigo e desde então os familiares não tiveram mais noticiais dele.

A família do rapaz faz um apelo à população de Parauapebas e municípios vizinhos para localizá-lo. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas ao Disque Denúncia Sudeste do Pará através do telefone (94) 3312-3350, Whatsapp (94) 98198-3350 ou pelo Aplicativo DISQUE DENÚNCIA SUDESTE DO PARÁ, o anonimato do denunciante é garantido.

Ascom/Disque Denúncia Sudeste do Pará

Contato: (94) 98198-3350