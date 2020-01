DISQUE DENÚNCIA DIVULGA RECOMPENSA DE R$ 1.000,00 PELA LOCALIZAÇÃO DE CLAUDIO DA SILVA DIAS.

Na manhã desta quinta-feira (23), a central do Disque Denúncia Sudeste do Pará divulgou a recompensa de R$ 1.000,00 (mil reais) por informações que levem a localização de Claudio da Silva Dias que é procurado pelo crime de homicídio e por ser o principal suspeito de ter atirado em um investigador da Polícia Civil no município de Rondon do Pará na última segunda-feira (20), quando uma equipe policial esteve na casa dele para averiguar uma denuncia em que relatava que ele estava mantendo cinco crianças e a esposa em cárcere privado.

O Disque Denúncia Sudeste do Pará pede à população que ajude os órgãos de Segurança com informações sobre Claudio da Silva Dias.

A recompensa será paga por informações que chegarem à central do Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos números (94) 3312-3350, Whatsapp (94) 98198-3350, ou pelo Aplicativo DISQUE DENÚNCIA SUDESTE DO PARÁ: https://bit.ly/2EgbFoG, e ao serem averiguadas pela polícia leve a prisão de Claudio da Silva Dias.

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e o denunciante receberá um código o qual poderá ser utilizado para acrescentar informações, acompanhar o andamento da denúncia e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato fornecendo esse mesmo código para receber a recompensa, a ONG-IBCC (Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania) ficará responsável pelo pagamento.

Ascom/ Denúncia Sudeste do Pará.

