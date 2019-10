DISQUE DENÚNCIA DIVULGA RECOMPENSA DE R$ 3.000,00 PELA LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS ASSALTANTES DOS BANCOS DE JACUNDÁ-PA.

Na manhã desta terça-feira (22) a central do Disque Denuncia Sudeste do Pará divulgou a recompensa de R$ 3.000,00 (três mil reais) por informações que levem a localização e identificação dos homens que assaltaram a Agência do Banco do Brasil no município de Jacundá-PA, na madrugada do dia 22//10/2019, levando cinco pessoas como reféns (2 Policiais Militares e 3 civis).

O Disque Denúncia Sudeste do Pará pede à população que ajude os órgãos de Segurança com informações sobre os assaltantes.

A recompensa será paga por informações que chegarem à central do Disque Denúncia Sudeste do Pará, através dos números (94) 3312-3350, Whatsapp (94) 98198-3350, ou pelo Aplicativo DISQUE DENÚNCIA SUDESTE DO PARÁ: https://bit.ly/2EgbFoG📲, e ao serem averiguadas pela polícia leve a elucidação do caso.

As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e o denunciante receberá um código o qual poderá ser utilizado para acrescentar informações, acompanhar o andamento da denúncia e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato fornecendo esse mesmo código para receber a recompensa, a ONG-IBCC (Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania) ficará responsável pelo pagamento.

ascom.disquedenuncia