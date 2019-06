DISQUE DENÚNCIA OFERECE RECOMPENSA POR INFORMAÇÕES SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DO MOTORISTA E A PLACA DO CARRO ENVOLVIDO EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO EM MARABÁ.

A recompensa é de 1.000,00 (Mil Reais) para quem tiver informações que levem a localização e identificação da pessoa que estava dirigindo um veículo JEEP COMPASS modelo SPORT de cor branca que se envolveu em um grave acidente de trânsito em Marabá, no dia 20/01/2019, por volta das 04h00, na Avenida Antônio Maia no cruzamento com a Rua Getúlio Vargas, no Bairro Velha Marabá. O veiculo JEEP colidiu com uma motocicleta Honda Biz de cor vermelha, em que se encontrava GUSTAVO ALVARES VERSIANI LOPES que veio a óbito no Hospital Municipal de Marabá.

Após o acidente, o motorista que estava no veículo não parou para prestar socorro, fugiu da Velha Marabá pela Avenida Antônio Maia, passando antes pelas Ruas Treze de Maio e Sete de Junho, o que dificultou o atendimento médico em tempo hábil e contribuiu para a evolução do óbito do jovem Gustavo de apenas 16 anos de idade.

A Coordenadora do Disque Denúncia Sudeste do Pará, Hellen Araújo, pede a quem tenha visto no período do acidente algum carro JEEP COMPASS, BRANCO, MODELO “SPORT” com marcas de acidente, mesmo que não seja do município de Marabá, mas que estava na região, entre em contato com a central do Disque Denúncia.

Para o Disque Denúncia Sudeste do Pará toda informação é importante e chegando à central, será devidamente averiguada pelos órgãos responsáveis.

“Mais uma vez contamos com a ajuda da população para obtermos informações que ajudem a Policia Civil a elucidar o caso”, finalizou a coordenadora.

A recompensa será paga por informações que chegarem a central do Disque Denuncia Sudeste do Pará, através dos números (94) 3312-3350, Whatsapp (94) 98198-3350, ou pelo aplicativo DISQUE DENÚNCIA SUDESTE DO PARÁ, e ao serem averiguadas pela polícia leve a elucidação do caso. As denúncias serão recebidas com total garantia do anonimato e o denunciante receberá um código o qual poderá ser utilizado para acrescentar informações, acompanhar o andamento da denuncia e caso seja procedente com resultado, o denunciante retornará o contato fornecendo esse mesmo código para receber a recompensa, a ONG-IBCC (Instituto Brasileiro de Cultura e Cidadania) ficará responsável pelo pagamento.

ASCOM/Disque Denúncia Sudeste do Pará

Contato: (94) 98198-3350

ASCOM Disque Denúncia