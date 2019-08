Divulgada lista de aprovados para cursinho pré-vestibular gratuito

Já está disponível a lista dos classificados para o cursinho pré-vestibular ofertado pela prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio der ação do Pacto por Canaã, para alunos do município. O curso visa preparar os moradores do município que desejam ingressar no curso superior, seja por meio de vestibulares ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

>>Clique aqui para ver o resultado<<

As aulas terão início no dia 12 de agosto. Os alunos serão divididos em dois turnos: vespertino, das 15h15 às 18h30, e noturno, 19h às 22h15.

No total, 160 vagas foram ofertadas. Para selecionar os cursistas, foi aplicada uma prova de múltipla escolha, com 50 questões interdisciplinares. Os candidatos com maior pontuação, dentro do limite de vagas ofertadas, foram os selecionados para o cursinho. Além das aulas, os alunos terão material didático (apostilas com o conteúdo que será ministrado) e uniforme garantidos.

O cursinho é voltado para jovens e adultos que estejam cursando ou que já tenham concluído a terceira série do ensino médio em escola pública, ou alunos de escolas particulares que sejam bolsistas. Vale destacar que apenas os inscritos que comprovaram a residência em Canaã foram aceitos no preparatório.

ascom.canaadoscarajas