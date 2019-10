Domingo, 6 de outubro, é dia de eleição para o Conselho Tutelar

A eleição para os dois Conselhos Tutelares de Parauapebas será no próximo domingo, dia 6. Esse ano, 28 candidatos disputam 10 vagas para titulares, sendo 5 para cada Conselho, e 10 vagas para suplentes, também dividas em 5 para cada órgão.

Para participar da eleição, o cidadão deve apresentar o Título de Eleitor ou o aplicativo e-Título, e documento com foto. O voto é secreto, facultativo e será feito através de cédulas impressas que serão colocadas nas urnas disponibilizadas em vários polos do município, das 8h às 17h.

Confira aqui a lista de candidatos e polos de votação no município.

1º Debate Eleitoral

Para que a população conhecesse mais sobre o comprometimento dos candidatos com a garantia e defesa das crianças e adolescentes, esse ano, o Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (Nuca), ligado ao Selo Unicef, realizou o 1º Debate Eleitoral para candidatos a conselheiros tutelares. A iniciativa gerou o título para Parauapebas como sendo o primeiro município do Brasil a realizar um debate com candidatos ao Conselho Tutelar.

O debate foi realizado no último dia 25 de setembro, no plenário da Câmara de Parauapebas, e foi protagonizado pelos adolescentes do Nuca, coordenado pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Parauapebas (Comdcap).

Os candidatos ao Conselho Tutelar foram interrogados com perguntas sorteadas, no momento, com sete temas diferentes. “As perguntas são para que os candidatos possam mostrar para os adolescentes e para o público o seu preparo e conhecimento sobre os temas; como eles vão atuar enquanto conselheiros e qual é o papel do conselheiro voltado para essas temáticas”, explica Flávia Gil, articuladora do Selo Unicef edição 2017/2020 da Prefeitura.

“O debate para a escolha dos conselheiros tutelares de Parauapebas vem para inovar essa metodologia de escolhas, para que a sociedade civil possa conhecer mais seus candidatos e ter um voto mais consciente. Nunca houve esse debate de forma tão forte como a gente está vendo agora, e também um debate todo protagonizado por adolescentes”, ressalta Gabriel Farias, apresentador do debate e integrante do Nuca.

