Domingo é dia de Rua de Lazer na PA 275

O projeto Rua de Lazer na PA 275 já faz parte da programação de domingo da população de Parauapebas. A iniciativa da prefeitura disponibiliza espaço ao ar livre para crianças, jovens e adultos aproveitarem para andar de patins, bicicletas, passear com animais de estimação, entre outras atividades de lazer.

Desde o dia 2 de junho a via é interditada exclusivamente aos domingos, no trecho entre as ruas 3 e 10, no bairro Cidade-Nova, das 7 às 22 horas. A estudante Adrielly Moura adorou a ideia, “eu gostei muito, eu vim com a minha prima e minhas irmãs. É a primeira vez que eu vejo um lugar para a gente interagir e se divertir. Tem várias pessoas andando de bicicleta e patins. É bem legal este ambiente. O melhor que é no domingo, quando a gente está livre”.

Muita gente já conhecia os benefícios do projeto Ruas de Lazer em outras cidades e essa turma não perdeu tempo para aproveitar a novidade em Parauapebas. Dá para fazer piquenique e se divertir com a família e os amigos, esta é a ideia da educadora física, Celiane Cruz, que veio com o marido e o filho, que está aprendendo a andar, “é a primeira vez que a gente veio para cá. Eu achei uma excelente ideia. Uma ótima oportunidade para gente trazer as crianças”.

Texto: Andreia Reis

Fotos:Lucas Dias

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP