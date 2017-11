Duzentas mil vagas para o Ensino Fundamental e Médio são disponibilizadas no estado do Pará

Duzentas mil vagas para o Ensino Fundamental e Médio regular e Educação de Jovens e Adultos, fundamental e médio, estão sendo ofertadas, desde ontem, no processo de pré-matrícula para alunos novos nas escolas estaduais de Belém e do interior do Estado, para o ano letivo de 2018. Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) o prazo final de inscrição é 7 de janeiro de 2018.

Simplificado, o processo não deve gerar filas nas escolas, de acordo com a coordenadora de Matrícula da Seduc, Suely Domont. “A pré-matrícula poderá ser efetuada no portal da Seduc (www.seduc.pa.gov.br) e pelos telefones disponíveis”, ressaltou. A rede estadual de ensino conta com 948 escolas, 356 delas na Região Metropolitana de Belém e 592 no interior do Estado. A rede atende 650 mil alunos.

Neste primeiro momento, a pré-matrícula é apenas para alunos novos – aqueles oriundos de outras redes – e para portadores de deficiência. No site da Seduc, a pré-matrícula estará disponível 24 horas por dia, no prazo citado, mas pelo telefone, o atendimento é de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 18 horas, até 7 de janeiro.

São necessárias quatro informações para a pré-matrícula: nome completo, data de nascimento, nome da mãe e endereço completo com Código de Endereçamento Postal (CEP). Esses dados serão solicitados pelo atendente da central telefônica. No site, basta seguir os passos do formulário a ser preenchido.

Finalizada essa fase, de 8 a 10 de janeiro ocorrerá a segunda etapa do processo, que é a confirmação de matrícula dos novos alunos, por grupos. O calendário está assim distribuído: 8 de janeiro – confirmação de novos alunos portadores de deficiência; 9 de janeiro – confirmação dos demais novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 4ª etapa da EJA Fundamental; 10 de janeiro – confirmação de matrícula dos estudantes da 1ª a 3ª série do Ensino Médio Regular e da 1ª e 2ª etapas da EJA Médio.

A confirmação de matrícula será realizada na escola escolhida pelo usuário no ato da pré-matrícula. Quando feita pelo site, ao final do procedimento é gerado um comprovante que inclui número de pré-inscrição, dia, horário e documentação que deve ser apresentada no ato da confirmação de matrícula. Se for feita pelo telefone, é necessário anotar o número do protocolo.

OPORTUNIDADE

Quem não fizer a pré-matrícula no calendário regular, terá uma nova chance nos dias 11 e 12 de janeiro. Trata-se, porém, não mais de pré-matrícula, mas de matrícula efetiva, na própria escola pretendida.

Antes de ir às escolas, nesses dois dias, é recomendável que os pais ou responsáveis acessem o site da Seduc (www.seduc.pa.gov.br) ou liguem para o telefone citado acima, para saber em quais escolas ainda haverá vagas disponíveis, a fim de que se dirijam a essas escolas portando toda a documentação necessária e, assim, possam efetivar a matrícula.

A rematrícula, remanejamento ou transferência dos alunos que já fazem parte da rede serão realizados depois que for divulgado o resultado do aproveitamento escolar do aluno no ano letivo de 2017. Os alunos com deficiência deverão apresentar, na confirmação de matrícula, documento comprobatório da deficiência ou outro documento de acompanhamento dessa deficiência.