“É preciso ter força, é preciso ter raça é preciso ter gana, sempre”

Milton Nascimento compôs a música Maria, Maria há mais de 42 anos e até hoje ela continua traduzindo a luta pelos direitos das mulheres. Em Parauapebas, o Encontro da Mulher reúne, há 30 anos, mulheres que discutem seus dilemas e contribuem para conquistas importantes, especialmente com a formação de uma rede de atendimento invejável.

No mês de março, ações realizadas pelo município se intensificam em torno das reflexões e comemorações. Entre as atividades, oficinas e palestras nas unidades de atendimento dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), no Gira Renda, programa de transferência financeira municipal e nas unidades de Saúde.

Em parceria com a Sorri Parauapebas, começou esta semana a oficina de pintura para usuários do Cras do Altamira. Para Raimunda Nascimento da Fonseca, a oportunidade resgata um antigo talento. “Eu vim aqui no Cras ajeitar meus documentos e como tinha esta oficina eu aproveitei. Eu já tinha uma experiência, mas eu parei de pintar há 30 anos. Eu estou começando de novo e estou achando muito bom. Não importa minha idade, eu quero aprender. Quando tem curso assim, eu sempre gosto de fazer. Estou achando muito legal!”, comemora.

Alvina Jesus Araújo de Souza, também usuária do Cras, tem uma história semelhante. “Eu sempre participo das oficinas ofertadas; me colocaram no grupo e estou aqui até hoje, eu gosto demais. A gente faz boneca, flores e agora este curso de pintura. A minha lida é igreja, casa e Cras. Eu amo, de verdade”, afirma Alvina.

No programa Gira Renda, as atividades foram destinadas às beneficiárias e começou com uma palestra sobre os direitos sociais e o empoderamento feminino. Maria Brito do Nascimento participou. “Eu vim para a palestra do Dia da Mulher, gostei demais. Também aproveitei a chance e cortei meu cabelo e também vou fazer uma maquiagem. Estou muito feliz”, garante.

A Prefeitura de Parauapebas vem investindo em programas sociais e no cuidado com as mulheres. “O resultado do trabalho da equipe técnica da Secretaria da Mulher tem tido eco em outros Estados. Frequentemente, somos acionados para auxiliar na organização da rede de proteção para mulheres vítimas de violência. Entre as ações desta rede, temos cursos de capacitação profissional para gerar emprego e renda para quem está em situação de risco social. O trabalho que está sendo feito pela Secretaria da Mulher é transformador”, destaca o prefeito Darci Lermen.