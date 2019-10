Educação infantil recebe ação sobre cuidados com Saúde Bucal

Através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a Prefeitura de Curionópolis tem promovido ações nas escolas com o objetivo de garantir a prevenção e cuidados com a saúde. Nesta quarta-feira (9), foi a vez da Creche Cantinho do Saber, receber a equipe que desenvolve o Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde.

A equipe da Estratégia de Saúde Familiar Centro, conduzida pela enfermeira Poliana Almeida, levou às crianças conhecimentos sobre a Prevenção de Doenças Bucais de forma divertida, envolvente e animada. A meninada participou em peso das brincadeiras e da palestra realizada pelos profissionais da saúde.

“Usamos estratégias lúdicas e pedagógicas para tornar a mensagem mais fácil de ser compreendida pelas crianças e elas aprendem realmente na prática. Quando chegam em casa, elas contam para a família sobre o que aprenderam e passam a fazer em casa “, disse a enfermeira Poliana Almeida.

Outras atividades pedagógicas foram realizadas que incentivaram na prática o aprendizado sobre os cuidados que os pequeninos devem ter com a higiene bucal além de receber aplicação de Flúor.

“Através de um dente infeccionado pode ocorrer outros problemas, então nossa saúde começa pela boca. Por isso é importante que nossas crianças e adolescentes recebam as orientações sobre escovação correta, cultivem hábitos de higiene, e os pais possam acompanhar também”, explicou a odontóloga Gyselle Pinheiro.

