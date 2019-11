Educadores que receberão CardLivro podem procurar o BanPará a partir de segunda

Os cerca de 500 educadores de Canaã, entre professores, coordenadores e diretores, que receberão o CardLivro podem procurar a agência do BanPará no município a partir da próxima segunda-feira (18), das 10h às 15h, munidos com documento pessoal com foto para retirada do seu cartão.

Os profissionais vão receber um valor de R$ 400 para a compra de livros durante o 1º Festival Literário e Artístico de Canaã dos Carajás, que será realizado entre os dias 20 e 22 de novembro, na Praça da Bíblia. O incentivo da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, visa garantir que os professores da rede Municipal tenham condições de adquirir, durante o evento, obras literárias que vão auxiliar na ampliação do conhecimento dos profissionais.

O projeto que institui o CardLivro, de número 062/2019, já foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores na sessão desta terça-feira (12). “Qualquer tentativa de melhorar o sistema educacional que não valorize o educador é limitada. Creio que através desse incentivo, muitos outros virão”, destacou o relator da matéria, Walter Diniz, ao ler seu relatório. Durante a votação, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação esteve presente no plenário da Câmara e apoiou a proposta.

A secretária municipal de Educação, Roselma Milani, ressaltou que, além da comercialização de livros, o 1º Festival Literário e Artístico terá uma ampla programação. “Estaremos recebendo autores nacionais, teremos exposições, apresentações e também teremos um professor e escritor homenageado do nosso município, que é o Pedro Luís”, destacou.

