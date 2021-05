Eldorado do Carajás Programa Cuidar Bem proporcionara diversas atividades como lazer, saúde e educação para a população

Projeto Cuidar Bem, ele vem para trazer mais qualidade de vida a população de Eldorado do Carajás, promovendo assim a saúde, bem-estar e desenvolvimento da população como um todo, todas as Secretarias estão envolvidas nesse projeto.

O Cuidar Bem terá início em (31) de maio segunda-feira, com muitas ações ofertando atendimento em diversas áreas, como Saúde, Obras, Educação, Meio Ambiente, Agricultura, Assistência Social, Esporte e Lazer. Nessa primeira edição a zona rural será contemplada com esse pacote de ações que são eles: Recuperação de estradas, Vicinais, Bueiros e Pontes, Atendimento em assistência social, Saúde e muito mais.

Recuperação das estradas proporcionando mais qualidade de vida ao homem do campo e conforto ao transportar os produtos produzidos na zona rural, da qual é responsável pela renda da grande maioria da população de Eldorado do Carajás.

Haverá também distribuição de mudas de plantas, atendimento psicológico, BPC, bolsa família, haverá também um torneio de futebol fortalecendo assim o incentivo a pratica de esporte, não fique de fora, fiquem atentos e venham participar de todas essas atividades (31) de maio.

O início dos trabalhos será marcado por um Ato Solene durante a inauguração do Centro Integrado de Regularização Fundiária de Eldorado do Carajás.

A prefeita Iara Braga de Eldorado do Carajás esta aproveitando nosso verão amazônico para prosseguir com as obras de recuperação das estradas e vicinais pois as mesmas são responsáveis por garantir o sustendo de moradores da zona rural.