Eldorado: jovem com câncer pede ajuda para terminar o tratamento assista ao vídeo

Viemos hoje aqui por meio desta publicação para contar a história de um amigo que está passando por um momento bastante delicado, no ano de 2019 Gideone do Carmo descobriu que estava com

Linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo.

A partir daí ele vem lutando contra essa doença, para tentar recuperar a sua saúde, o jovem antes sorridente e cheio de alegria, hoje se encontra em uma cadeira de rodas, e conta com ajuda de sua mãe para quase tudo, ele fez o tratamento que são as sessões de quimioterapias e agora ele está precisando fazer alguns outros exames para saber se a quimioterapia conseguiu matar o câncer, e ele pede a ajuda de quem puder ajuda-lo, pois são muitos exames e são bastante caros e também se alguém puder ajudar com fraudas descartáveis do tamanho M, ele mora em Eldorado do Carajás.

Alguns amigos se reuniram para fazer uma rifa porem ainda não foi possível levantar o valor que cobriria os gastos com os exames, quem puder ajudar vamos deixar aqui o número da conta, caso você não possa ajudar financeiramente nos ajude compartilhando.

Com a ajuda de todos conseguiremos ajudar nosso amigo Gideone, ele diz que apesar de tudo que tem passado, Deus tem dado forças para ele todos os dias e cada dia de vida que ele tem é para agradecer a Deus.

Dados bancários para quem puder nos ajudar e contribuir para que nosso amigo Gideone possa recuperar sua saúde.

telefone para contato (94)992567844, nosso amigo mora na 17 de Abril na zona rural de Eldorado do Carajás, para entrar em contato com ele a maneira mais fácil é pelo whatsapp.

Chave Pix:

CPF 81699310297

Gideone do Carmo

Conta Corrente

Cnt: 3374-0

Ag: 30.299-6

Banco do Brasil

Giliardes do Carmo dos Santos