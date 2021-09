Eldorado: Pré-vestibular gratuito para o Curso de Engenharia Civil

A Prefeitura Municipal de Eldorado através da sua Secretaria de Educação, informa que oficialmente estão abertas as inscrições para o curso pré-vestibular, até o dia 20/09.

São aulas preparatórias para o seletivo do Curso de Engenharia Civil pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), inteiramente gratuitas.