Eldorado: Torneio em homenagem a memoria do ex-vereador Jaimão da 17

A vereadora Paulinha da Saúde, juntamente com o também Vereador Aroldo de Jesus, organizaram um Torneio de Futebol, no último sábado (14) de agosto, no Distrito 17 de Abril, aonde diversos times se inscreveram para participar, tanto da zona urbana quanto da zona rural, com a inscrição gratuita, e premiação de R$300.00, como forma de incentivo para o time. O time que ganhou o Torneio de Futebol foi Meninos da Vila.

O torneio foi uma homenagem ao ex-vereador Jaimão de 17, ele que era um grande apoiador do esporte e da juventude em Eldorado do Carajás, promovia diversos Torneios de Futebol, tanto masculino quanto feminino e era bastante querido por todos na localidade. O time do Distrito 17 de Abril que sempre se destaca, em todos os torneios que participa, trazendo medalhas e troféus para o município, tinha bastante incentivo da parte de Jaimão.

O ex-vereador Jaime Henrique da Silva (Jaimão), 57 anos, foi assassinado brutalmente com vários tiros em uma sexta-feira, (10) de agosto de 2018, no momento ele estava na zona rural de Eldorado do Carajás no Distrito 17 de Abril, aonde o mesmo morava, na tarde de (10) de agosto, por voltadas 17h30 como era de costume ele estava reunido com alguns amigos jogando baralho, quando foi surpreendido por homens armados que desferiram diversos tiros contra ele, que veio a óbito ainda no local.

Durante o Torneio a vereadora Paulinha faz um breve discurso e relembra de Jiamão, assista ao vídeo logo abaixo.