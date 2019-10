Em audiência, curionopolenses pedem licença do Serra Leste ao Governador

Rodolpho

Um grande público marcou presença na Audiência Pública ‘Serra Leste Já’, realizada por representantes de classe de Curionópolis, na Praça da Juventude, na noite desta quinta-feira, 24. A reivindicação está relacionada a demora do Estado em conceder a licença de ampliação do projeto de mineração que atualmente está com a produção paralisada. “É fundamental, ações como essas que buscam, através da pacificação, aquilo que é fundamental, o progresso da sociedade, a força da comunidade passando seu sentimento, dizendo o que quer. Estamos comprometidos em mostrar ao governador o que está acontecendo”, explica o deputado Federal Hélio Leite. Segundo informações repassadas pela Vale a prefeitura, todas as exigências solicitadas pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) foram cumpridas. Além disso, o prazo de 90 dias, estipulado em junho, pelo secretário de Meio Ambiente

sobre a liberação da licença. “Movimento muito importante realizado pela população de Curionópolis em defender o direito sagrado, que é o emprego e o desenvolvimento. Se já se implementou os requisitos, é preciso que a Semas, com rapidez, libere a licença para continuação do projeto que vai melhorar a qualidade de vida do povo”, disse o deputado estadual Toni Cunha. Um dos temores da

Lucineide Santos, é que o comércio fique cada vez mais prejudicado. “Eu espero que melhore o comércio e as vendas. Porque vários funcionários já foram mandados embora, outros transferidos para outros lugares. Então, eu desejo que volte o desenvolvimento para a cidade”, explicou ela. O anseio da dona de casa Antônia Liliane Silva é que o governo do estado impeça mais prejuízos ao município. “Nossos jovens estão indo para fora em busca de emprego, porque não há oportunidades aqui. Eu solicito que ele [governador Hélder] libere urgente a licença do projeto Serra Leste, porque é ajuda para muitos jovens e pais de família”, disse. Em resposta ao deputado Estadual

Aguiar, o governador mostrou disposição em atender o apelo da comunidade. “Conversamos mais cedo com o governador Hélder e com o secretário de Estado que nos garantiu que até no máximo até 15 de dezembro, será entregue essa licença. É isso que queremos para Curionópolis, geração de emprego, renda e qualidade de vida”, informou.

“Agradeço a comunidade que compareceu neste ato público em cobrança da licença do Serra Leste, e que sabe da importância disso. O município depende da mineração para manter e gerar mais empregos, aumentar a renda e manter os investimentos na educação, saúde e infraestrutura”, expressou o prefeito Adonei Aguiar.