Em Belém, Jeová Andrade e prefeitos de cidades vizinhas se reúnem com o TJ

O prefeito Jeová Andrade e o secretário de Planejamento Geam Meirey, juntamente com os prefeitos Darci Lermen, de Parauapebas, e Adonei Aguiar, de Curionópolis, se reuniram, nesta quarta-feira (3), com o Tribunal de Justiça do Pará, na capital Belém.

Na ocasião, os gestores trataram da realização de um convênio entres os municípios e o TJ para a implantação de um sistema que vai digitalizar todos os processos administrativos. A expectativa é que o novo sistema garanta mais agilidade e eficiência, tanto para a justiça quanto para a população que necessita destes serviços.

A Prefeitura de Canaã participará com um valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), Curionópolis com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e Parauapebas com a quantia de R$ 1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil reais). A previsão é que o convênio seja assinado já na primeira quinzena de agosto e o serviço comece a funcionar até meados de setembro.

