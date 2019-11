Em Brasília, equipe da Semed se reúne com técnicos do Ministério da Educação

Entre os dias 29 de outubro e 1 de novembro, a secretária de educação Roselma Milani e equipe estiveram em Brasília dialogando com técnicos do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). O intuito é implementar políticas de melhoria da qualidade da educação pública em Canaã dos Carajás.

Em pauta, os seguintes temas:

Análise das dimensões do Plano de Ações Articuladas-PAR

Programa de formação continuada em Educação Especial para gestores e educadores

Programa de Educação Conectada

Educação Integral e ampliação da jornada escolar no ensino fundamental

Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB

A equipe visitou as secretarias de Educação Bilíngue, Educação Especial e da Educação Conectada, além da subsecretária de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. Os projetos Programa Escola Interativa, Projeto Aprender Mais, Programa Educação Continuada na Perspectiva Inclusiva, entre outras iniciativas municipais que estão em andamento na rede foram apresentados com intuito de captar apoio técnico federal.

