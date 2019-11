Em Canaã dos Carajás, encontro debate reestruturação de currículo da educação básica

A prefeitura de Canaã dos Carajás, por meio da Secretaria de Educação, promoveu, nesta terça-feira (12), um encontro formativo para tratar da reestruturação do currículo da educação infantil e fundamental no estado. Representantes das cidades de Floresta do Araguaia, Eldorado dos Carajás, São Geraldo, Curionópolis, São Domingos, Piçarra e Palestina estiveram presentes no encontro, que debateu, junto a profissionais de Canaã, caminhos para a construção de uma educação básica melhor no Pará.

O encontro ocorre sob orientação de especialistas em educação da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), que atuam na comissão estadual do Programa de Apoio à Implementação da BNCC (ProBNCC). A ideia é que a reestruturação siga as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Secretária de Educação, Roselma Milani, falou sobre os objetivos do encontro. “Queremos discutir juntos melhorias para a educação da região; pensar juntos e decidir juntos o que vai ser feito. A nossa meta é incluir e continuar transformando a educação local.”

Alexandre Pereira, prefeito em exercício, reforçou a fala da secretária. “É necessário, sim, o debate em torno de uma educação melhor. A educação infantil, o ensino fundamental e o EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão melhores quando todos abraçarem a causa de um ensino mais inclusivo e transformador. Encontros como este são fundamentais.”

O evento, que teve o apoio da Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins (Amat Carajás), está sendo realizado no Centro de Formação dos Profissionais da Educação e se estende até o final desta quarta-feira (13).

ascom.canaã