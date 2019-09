Em coletiva de imprensa, prefeito e secretários falam sobre programação dos 25 anos de Canaã

A imprensa de Canaã dos Carajás se reuniu, nesta segunda-feira (30), no gabinete da prefeitura municipal para uma coletiva com o prefeito Jeová Andrade e secretários de governo. Na ocasião, os gestores falaram aos jornalistas sobre a programação festiva dos 25 anos de Canaã dos Carajás e as expectativas em torno do evento.

Jeová destacou a importância da imprensa na divulgação do maior evento da história do município. “Estamos vivendo um ciclo de eventos importantes para a nossa cidade, temos uma vasta programação e a imprensa é fundamental no papel de levar até o cidadão tudo o que está acontecendo. Agradeço aos comunicadores pelo apoio e tenho certeza que faremos, juntos, uma grandiosa comemoração.”

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Jurandir José falou sobre a expectativa de movimentação financeira da festa. “Nós queremos fortalecer e divulgar o comércio local através da festa. Estimamos que a Fenecan 2019 movimente mais de R$ 4 milhões, o que é fundamental para a economia do nosso município. Todos ganham: o pequeno, o médio e o grande empreendedor.”

Léo Ferreira, secretário de Desenvolvimento e Produção Rural, falou sobre a Apipará. “Em 2019, Canaã é sede do maior evento de apicultura do estado do Pará e isso é muito importante. Centenas de produtores já confirmaram a presença e teremos um grande debate sobre os rumos desse segmento aqui no município.”

À frente da Secretaria de Educação, Roselma Feitosa destacou a realização da Feira de Ciências dentro da Fenecan 2019. “Nos dias 3 e 4 de outubro, os alunos da rede municipal realizarão a 5ª Feira de Ciências e Tecnologia de Canaã. Na oportunidade, projetos diversos serão apresentados ao público.”

Durante a coletiva, detalhes sobre credenciamento e atuação da imprensa também foram tratados. O prefeito também reforçou que autoridades como o governador do Pará, Helder Barbalho e os senadores Jader Barbalho e Zequinha Marinho estarão presentes durante o evento.

Confira abaixo a programação completa do evento.

