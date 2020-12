Em festa religiosa, multidão aplaude casal fazendo sexo em hotel

Uma multidão se formou em Taipei, uma área pública cercada de prédios em Taiwan, para uma celebração religiosa, nesta semana. O grupo de budistas e taoístas comemorava o 165º aniversário do Palácio Qingshan quando a festa foi interrompida por um casal fazendo sexo.

Em um dos hotéis próximo ao evento, no décimo andar, um homem e uma mulher foram flagrados em momento íntimo, com as janelas abertas. Antes de o casal ser foco de atenção, uma pessoa havia gritado que vira “um centauro” no apartamento.

De acordo com o jornal The Sun, o momento pornográfico foi aplaudido por parte da multidão. Outros presentes, contudo, condenaram o ato e acionaram a polícia. “Eles não respeitam os deuses!”, disparou uma pessoa. As autoridades informaram que a prática sexual foi “prejudicial para homens e mulheres”, por isso a identidade do casal é investigada. Cerca de 100 mil pessoas estiveram no evento religioso. A polícia afirmou ter recebido exatas 666 denúncias contra o casal no hotel.