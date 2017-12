Em Parauapebas, Dia Nacional do Samba é comemorado com feijoada e muito samba no pé

Realizado no último domingo, 03, o Encontro dos Bambas de Parauapebas, reuniu os amantes do samba para comemorar o dia Nacional do samba, no CDC –Centro de Desenvolvimento Cultural, no bairro Cidade Nova.

Com início ao meio dia e sob a organização da Escola Mocidade Independente do Primavera e Liabespr (Liga das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Parauapebas é Região), o evento reuniu mais de cem pessoas para comemorar uma data importante para os carnavalescos e amantes do samba.

Artistas locais animaram o público que puderam se deliciar com uma feijoada. “”Este evento é mais que uma comemoração ao Dia Nacional do Samba, é uma confraternização de seguimentos culturais como grupos de carimbó, sambistas, capoeira e pagodeiros, estou muito feliz com o resultado e desde já vamos trabalhar para fazer o melhor carnaval de Parauapebas” disse o presidente.

“O presidente da GRES Primavera Raimundo Pinto “o homem do sapato branco” agradeceu a presença de todos, “esse evento é o quinto Encontro dos Bambas que estamos fazendo, a escola Mocidade do Primavera, já tinha feito 4, e este estamos fazendo em parceria com a Liabespr. Neste IV Encontro dos Bambas conseguimos dar um salto bem maior em questão de qualidade” disse Pinto, denotando ainda que a GRES primavera irá trazer novidades para o público este ano na avenida.

Samara Guimarães