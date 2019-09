Enfermeiros são capacitados sobre atendimento hospitalar para politraumatizados

Nos dias 10 e 17 deste mês, um grupo de enfermeiros participou da capacitação realizada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sobre atendimento hospitalar para politraumatizados, considerados, geralmente, casos graves.

A capacitação foi realizada por meio de aulas teóricas e práticas, pela médica Adriana Cardoso da Silva. “É muito importante os profissionais serem capacitados continuamente sobre esse tipo de atendimento, já que sempre temos ocorrência de pacientes que chegam com esse quadro em nossa rede de atendimento”, relatou a médica.

Ainda de acordo com a médica, “também é relevante manter a equipe de enfermeiros sempre atualizada quanto ao que deve ser feito e reforçar quais são as prioridades nesse tipo de atendimento. Com isso, temos um ganho tanto para a equipe quanto para o paciente”.

“Essa capacitação foi um diferencial em minha vida profissional. Agreguei muito conhecimento teórico e prático”, finalizou a supervisora de enfermagem da UPA, Juliana Viacelli Aschidamini.

Texto: Janaína Ravanelli / Fotos: José Pìedade

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP