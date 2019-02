ENGETTA abre as portas em Parauapebas com um delicioso café da manhã

A Engetta Consultoria Ambiental e Geológica inaugurou suas instalações em grande estilo em Parauapebas, o evento contou com a presença de dezenas de pessoas que foram prestigiar mais esse novo segmento que abriu suas portas na cidade.

A empresa conta uma equipe do mais alto padrão nos segmentos de:

Geologia:

– Estudo hidrogeológico /sondagem;

– Estudos de permeabilidade, infiltração e corrosão do solo;

– Mapeamento geológico;

– Outorga: recursos hídricos (todas as modalidades);

– Pesquisa geológica / mineral.

Meio Ambiente:

– Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV);

– Plano de Controle Ambiental (PCA);

-Projeto de Engenharia Ambiental (PEA);

-Relatório de Informação Ambiental Anual (RIAA).

Segurança do Trabalho:

– Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT);

– Plano de Atendimento a Emergência (PAE);

– Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);

– Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

– Treinamento quanto a situações de Emergências.

E é com esse grande leque de serviços que a Engetta vem agradecer a todos que compareceram à inauguração do seu escritório na Rua M, 105, esquina com a Rua 11, bairro união realizado no último dia 09, e dizer que foi um sucesso!

E informamos que o escritório já está funcionando para atendê-los.