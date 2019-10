Entrega de títulos do projeto Lar da Nossa Gente será de 15 a 18 de outubro

O Secretário Municipal de Habitação, Sr. João Eduardo Fontana, no uso de suas atribuições legais, comunica que a entrega de TÍTULO DE LOTE NÃO EDIFICADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO LAR DA NOSSA GENTE será de 15 a 18 de outubro de 2019, das 8h às 18h, no Serviço de Atendimento Social da Secretaria Municipal de Habitação, localizado na Rua C, nº 352, bairro Cidade Nova.

O atendimento será realizado em quatro dias, de terça a sexta-feira, conforme a relação do nome de cada beneficiário, dia e horário. Por conta da dinâmica de entrega dos documentos, durante esse período (15/10 a 18/10), o Serviço de Atendimento Social será EXCLUSIVO aos beneficiários do Lar da Nossa Gente.

No dia agendado para o atendimento, o titular deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e termo de recebimento de lote urbanizado não edificado.

Segue em anexo as listas de beneficiários, distribuídas por dia de entrega.

Comunicado Público

Lista de atendimento dia 15 /10 – Terça-Feira

Lista de atendimento dia 16/10 – Quarta-Feira

Lista de atendimento dia 17/10 – Quinta-feira

Lista de atendimento dia 18/10 – Sexta-Feira