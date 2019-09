Entrevista: Odontóloga fala da profissão e dos cuidados básicos necessários com a saúde bucal

Nesta semana entrevistamos a Drª Layane Felizardo Sacramento, odontóloga formada pela Faculdade de Ciências do Tocantins – FACIT. Atualmente a profissional exerce a função no município de Parauapebas. Nessa entrevista Layane nos contou um pouco de sua história.

A doutora que tem apenas 24 anos mostrou orgulho quando disse ser filha de Parauapebas: “Sou nascida aqui e tenho prazer em dizer poder atuar profissionalmente na minha cidade”, afirmou a doutora.

Depois de falar de sua formação e atuação no município, Drª Layane trouxe informações impotentes sobre os cuidados com a saúde bucal. “É importante ter bastante cuidado com a escovação, que dever ser de no mínimo três vezes ao dia, entre as principais refeições, que são o café da manhã, almoço e jantar”, reforçou a doutora que lembrou a importância do uso do fio dental no mínimo entre o almoço e jantar, bem como uso do enxaguante bucal.

Ainda sobre os cuidados com a saúde bucal Layane reforçou a impotência de procurar um profissional da área pelo menos de seis em seis meses: “Isso é importante para que seja feita uma avaliação a fim de ver se está tudo sobre controle, se não há nenhuma lesão de cárie e aproveitar para fazer uma limpeza, aplicação de flúor que é muito impotente e manter o controle da saúde bucal”, explicou a doutora.

Referente a todos esse cuidados e a informação levada a toda comunidade perguntamos a doutra como ela ver a atuação de uma assessoria de comunicação para sua área de atuação. Na oportunidade Layane Sacramento lembrou que a atuação de uma assessoria é importante, não só para a sua profissão, mas para todas as áreas de profissionais. “Essa importância se dá pelo domínio que os assessores de comunicação têm sobre a divulgação das atuações dos especialistas em diversas áreas e pela forma como atuam no marketing via rede social e outros meios de comunicação em massa”, finalizou a doutora.

Por: Fábio Sacramento: